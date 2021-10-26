Песков: В Кремле считают, что Судан самостоятельно должен разобраться с протестами в стране

В Кремле считают, что Судан самостоятельно должен разобраться с протестами в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«Суданцы должны сами разобраться с ситуацией в стране, и мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», – сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Судане и внимательно за ней наблюдают. «Мы безусловно обеспокоены, мы хотели бы видеть скорейшее возвращение ситуации в стране в конституционное русло, мы призываем все стороны к сдержанности. Действительно, Судан очень важен для нас в плане развития наших отношений в самых различных областях. И мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», – заключил Песков.

25 октября премьер-министр Судана был арестован военными. Помимо него были задержаны четыре министра и еще несколько представителей власти. В ответ, сторонники гражданского правительства вышли на протесты в Хартуме. По последним данным во время протестов против военного переворота в столице Судана Хартуме погибли семь человек, 140 пострадали. Это произошло, когда солдаты открыли огонь, чтобы разогнать демонстрантов.