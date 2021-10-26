Песков: Позиция парламента Татарстана по законопроекту о переименовании должности президента республики будет учтена

Позиция парламента Татарстана по законопроекту о переименовании должности президента республики будет учтена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«Это мнение на законопроект, в рамках работы по законопроекту. Безусловно мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов Российской Федерации. Но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», – пояснил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что решение местного парламента не является юридически закрепленным. «Речи не идет о фиксации какого-то положения де-юре, это именно мнение, которое высказано и примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения, они все будут учитываться», – заключил он.

Татарстан – последний регион в России, руководитель которого называется президентом. Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который устанавливает общее для всех регионов название должности высшего должностного лица – глава субъекта РФ.