Нескольким студентам Высшей школы телевидения Останкино запретили доступ в заведение после лайка комментарию в соцсети

Нескольким студентам Высшей школы телевидения Останкино запретили доступ в учебное заведение после того, как они поставили «лайк» комментарию в соцсети. Об этом на своей странице в Instagram рассказала одна из студенток, Алина. Комментариев Высшей школы телевидения Останкино пока не последовало.