Нескольким студентам Высшей школы телевидения Останкино запретили доступ в заведение после лайка комментарию в соцсети

Нескольким студентам Высшей школы телевидения Останкино запретили доступ в учебное заведение после того, как они поставили «лайк» комментарию в соцсети. Об этом на своей странице в Instagram рассказала одна из студенток, Алина. Комментариев Высшей школы телевидения Останкино пока не последовало.
2021-10-26T13:05:35+03:00
2021-10-26T13:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:05, 26 октября 2021
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