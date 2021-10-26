В России планируют создать суперприложение на базе отечественных программ для чиновников за полмиллиарда рублей

Тендер на разработку приложения на сто тысяч автоматизированных рабочих мест объявило Министерство цифрового развития. Комплекс будет включать мессенджер для обмена сообщениями, электронную почту, облачное хранилище данных, средства для видео-конференц-связи и другие инструменты для госслужащих. Как уточняет газета «Коммерсантъ», чиновники рассчитывают, что собственное приложение позволит избежать санкционных рисков, так как более половины ведомств сейчас используют продукты американской компании Microsoft. В техзадании акцент сделан именно на использовании отечественных программ. Система должна работать как на компьютере, так и на телефоне. Ожидается, что ее запустят уже до конца следующего года.

Первыми суперприложением начнут пользоваться сотрудники пяти ведомств, в том числе Министерства цифрового развития, Росстата и Пенсионного фонда.