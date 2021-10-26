Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине Скифское золото, так как счел коллекцию собственностью этой страны. Напомним, речь идет об экспонатах, которые были вывезены на выставку в Нидерланды из крымских музеев. Судебная тяжба продолжалась несколько лет.
2021-10-26T12:40:43+03:00
2021-10-26T12:43:48+03:00
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12:40, 26 октября 2021
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