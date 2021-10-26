Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине Скифское золото, так как счел коллекцию собственностью этой страны. Напомним, речь идет об экспонатах, которые были вывезены на выставку в Нидерланды из крымских музеев. Судебная тяжба продолжалась несколько лет.