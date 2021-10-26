Прокат велосипедов в Москве будет работать до 30-го ноября

В Департаменте транспорта решили продлить велосезон с учетом практики прошлых лет. Она показала, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов. Правда, с 1 ноября можно будет взять на прокат только механические велосипеды.
2021-10-26T12:36:07+03:00
2021-10-26T12:43:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 26 октября 2021
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