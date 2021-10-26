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12:35, 26 октября 2021

Прошлый год оказался наиболее жарким в Азии за все время наблюдений

Прошлый год оказался наиболее жарким в Азии за все время наблюдений, — сообщает Всемирная метеорологическая организация. Погодные катаклизмы и климатические изменения в этом регионе стали причиной гибели тысяч людей и серьезных экономических потерь.


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