Апелляционный суд Амстердама в эти минуты должен вынести решение о принадлежности так называемого «Скифского золота»

Как ожидается, инстанция определит, кому возвращать артефакты: Украине или Крыму.

Спор возник из-за того, что сокровища четырех крымских музеев – а это около 2 тысяч предметов – в 2013 году были направлены на выставки сначала в немецкий Бонн, а затем в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Тогда полуостров фактически еще находился в составе Украины, однако затем после прошедшего референдума Крым прошел в состав России. Это решение не признали не только в Киеве, но и власти Нидерландов. Музей Пирсона дистанцировался от решения вопроса о принадлежности коллекции «скифского золота», из-за чего разбирательство продолжилось в суде.

Первая инстанция – окружной суд Гааги – постановила вернуть сокровища Киеву, однако затем крымские музеи подали апелляционную жалобу. Они ссылаются на устоявшуюся, по их мнению, практику, согласно которой ключевое значение придается правам музеев, а также на договор о проведении выставки в Нидерландах.

Украина, в свою очередь, ссылается на конвенцию ЮНЕСКО: по ней каждое государство может запрещать вывоз культурных ценностей, если оно считает такие действия незаконными. Кроме того, в Киеве считают саму коллекцию «скифского золота» своей собственностью.

Эксперты отмечают, что, согласно законодательству Нидерландов, судебное решение вступает в силу после вердикта апелляционной инстанции. При этом они не исключают, что одна из сторон подаст кассационную жалобу в Верховный суд королевства.