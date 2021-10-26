В России зарегистрирован очередной суточный максимум смертей от коронавируса

Только за последние 24 часа в стране от опасного вируса скончались 1106 граждан. Наиболее сложно ситуация обстоит в Москве, где на протяжении всей последней недели наблюдается почти ежедневный рост числа смертей. Сегодня власти отчитались о 86 летальных исходах. Еще 72 случая зафиксировали в Северной столице и 40 в Краснодарском крае.

Вместе с тем Россия сегодня демонстрирует небольшой спад числа зараженных. Разница со вчерашними цифрами составляет почти 1,5 тысячи. Однако значения все еще высоки и составляют почти 36,5 тысяч инфицирований в день. Снижение суточной заболеваемости наблюдается и в наиболее сложных регионах. Так, в Москве больничные листы открыли более 6,5 тысяч горожан, еще почти 3 тысячи в Подмосковье, немногим меньше человек заболело в Санкт-Петербурге. Далее следует Самарская область, где уже несколько дней подряд ежесуточно выявляют свыше тысячи заболевших.

Для улучшения эпидемиологической обстановки президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября. Однако ряд регионов решил отправиться на выходные раньше. Московские власти объявили о начале каникул с 28 октября.

Свободных коек для больных ковидом в Севастополе практически не осталось, — утверждают власти. На въезде в город установят блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации. Въехать в Севастополь с одним лишь ПЦР-тестом смогут только те, у кого есть справка об отводе от вакцинации, — пояснил губернатор Михаил Развозжаев. Развозжаев оценил текущую ситуацию в Севастополе как самую тяжелую с начала пандемии.