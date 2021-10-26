Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг счел новые расследования о проблемах компании клеветой

Он утверждает, что авторы таких публикаций пытаются исказить ситуацию вокруг платформы.

Речь, убежден Цукерберг, идет о скоординированных усилиях, в рамках которых берутся и анализируются лишь отдельные документы. Так он отреагировал на новую серию публикаций американских СМИ, которая получила название «Досье Facebook». Основатель компании утверждает, что она лучше всех борется с вредоносным контентом, но при этом сетует на то, что соцсети приходится балансировать между такими понятиями, как свобода слова и снижение числа опасных сообщений. Цукерберг также отметил, что соцсети не должны принимать все решения о своей медийной политике сами, и выступил за государственное регулирование ряда аспектов.

При этом некоторые конкретные обвинения основатель Facebook не прокомментировал. В частности, как следует из нового расследования газеты Financial Times, руководство платформы вмешивалось в ее работу, чтобы дать политикам привилегии при публикации своих сообщений – даже если они противоречили своим правилам. Кроме того, компанию обвинили в том, что она не справляется с модерацией постов, разжигающих ненависть.

Одним из поводов для критики в адрес Facebook стали действия бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген – именно она передала журналистам архив внутренних документов корпорации.