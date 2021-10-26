Сегодня вспоминают жертв теракта на Дубровке

В 19-ю годовщину трагедии у Театрального центра проходят памятные мероприятия.

Заложники в Театральном центре на Дубровке были захвачены 23 октября. Штурм был предпринят 26 октября. Родственники погибших обращались в Европейский суд по правам человека, который признал, что российские власти нарушили право на жизнь и справедливое судебное разбирательство.



Помимо назначения денежных компенсаций. Страсбургский суд обязал Россию расследовать обстоятельства проведения операции по освобождению заложников.

