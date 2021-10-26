Министерство здравоохранения утвердило новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса

На двух листах будут указаны персональные данные, включая номер и серию паспорта, сведения о прививке и ревакцинации с уточнением информации о препарате, медицинские противопоказания и перенесенный коронавирус. В левом верхнем углу есть специальное поле для цифрового кода о наличии иммунитета к COVID-19. Сертификат будет оформлен в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня с момента прохождения вакцинации. Его можно будет распечатать при необходимости в центрах «Мои документы». Все сертификаты, полученные ранее, автоматически переоформят до марта следующего года.

При этом в России после ужесточения ограничений вырос спрос на поддельные документы о наличии иммунитета к коронавирусу. Поможет ли новая форма сертификата бороться с мошенниками, учитывая обязательное указание паспортных и иных личных данных, в Министерстве здравоохранения не уточняют.

По официальным данным, полную вакцинацию от коронавируса в России прошли почти 50 миллионов человек. Эксперты считают, что количество поддельных сертификатов может достигать 25%.