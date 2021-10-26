В Государственной Думе сегодня вновь могут отложить на год решение о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Речь идет о деньгах, которые оказались на счетах до 20 июня 1991 года. Правительство внесло в Думу законопроект, по которому полная их компенсация начнется только в 2025 году. Эту процедуру ежегодно депутаты откладывают уже 18 лет, объясняя отсутствием достаточного финансирования. В комментарии к законопроекту сказано, что если он будет принят, то гражданам из бюджета уже в следующем году нужно будет выплатить около 50 триллионов рублей, а в 2023 году – около 52-х. После распада СССР было принято решение, что восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в долговые обязательства. Сейчас действует еще одна система компенсаций, в которой выплаты считаются из расчета номинальной стоимости денег. Люди, рожденные до 1945 года, получают компенсацию в трехкратном размере, а те, кто родился после – только в двукратном.

Депутаты не раз обращались в правительство с просьбой внести в Госдуму законопроект, который урегулирует вопрос об обязательствах по сбережениям граждан, однако этого до сих пор не произошло.