«Коммерсантъ»: Российские книжные издательства могут потерять из-за нового локдауна сотни миллионов рублей

Российские книжные издательства могут потерять из-за нового локдауна сотни миллионов рублей из-за закрытия специализированной розницы в Москве и других городах, — пишет газета «Коммерсантъ». Издатели говорят, что сейчас на офлайн-продажи приходится около 40% выручки.

