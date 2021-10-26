Суд в Нидерландах сегодня должен вынести решение о споре между Россией и Украиной о принадлежности Скифского золота, экспонатов, которые были вывезены из крымских музеев на выставку. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин ранее говорил в интервью «Эху Москвы», что артефакты необходимо вернуть в Крым. Андрей Мальгин говорил, что в случае отказа ромсийская сторона будет подавать жалобы.

