АТР: Объем бронирований на внутренних направлениях снизился на ноябрьские праздники

Объем бронирований на внутренних направлениях снизился на ноябрьские праздники. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«По стране получилась довольно грустная картина. Мы собрали все регионы, которые ввели в той или иной степени ограничения, особенно нас беспокоили с точки зрения туризма ограничения на размещение в отелях. В 50 регионах из 85 есть те или иные ограничения, препятствующие полноценному, нормальному отдыху. Что привело к тому, что, конечно, объем бронирований на внутренних направлениях сильно снизился на ноябрьские праздники», – пояснила она.

Ломидзе при этом отметила рост популярности ряда зарубежных направлений. «А с другой стороны именно на эти ноябрьские праздники, на этот период, у нас лидирует Египет, вопреки отсутствию чартерных цен, Турция, Арабские Эмираты, Доминикана — это четверка лидеров», – рассказала она.

Нерабочие дни, согласно указу президента, объявлены с 30 октября по 7 ноября. В ряде регионов со сложной ситуацией с коронавирусом такой режим начнет действовать раньше. Вице-премьер Татьяна Голикова просила россиян из-за сложной эпидемиологической ситуации оставаться дома в нерабочие дни.