Японская принцесса Мако сегодня официально вышла замуж

Ее избранник – однокурсник Кэя Комуро, он адвокат. Принцессе 30 лет, она будет вести частную жизнь, несмотря на противодействие семьи и неодобрение общества, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС Василий Головнин. Японские СМИ пишут, что принцесса может устроиться на работу в Американский музей естественной истории.

