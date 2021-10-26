Минобороны утверждает, что российские военные спасли панамский сухогруз от пиратов

Попытка захвата корабля злоумышленниками, как отмечается, произошла в Гвинейском заливе.

Сигнал бедствия от сухогруза «Люция», по данным военного ведомства, получил дежурящий в регионе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». В сообщении экипажа панамского судна говорилось, что к нему подошли неизвестные вооруженные люди на «быстроходной лодке». Моряки были вынуждены укрыться в машинном отделении. В это время, отметило Минобороны, с российского военного корабля был поднят вертолет: когда он подлетел к месту происшествия, пираты, как утверждается, покинули сухогруз и на полной скорости направились в сторону берега.

Позже с «Вице-адмирала Кулакова» на панамский сухогруз перешла антитеррористическая группа, которая освободила моряков и досмотрела судно. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, не сообщается. Само противолодочное судно «Вице-адмирал Кулаков», как отмечается, входит в отряд российских военных кораблей, который в течение трех недель следит за безопасностью в Гвинейском заливе.

За последний год пираты как минимум трижды захватывали суда в Гвинейском заливе.