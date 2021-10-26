В ОНК подтвердили информацию о сотнях жалоб на насилие в саратовских исправительных учреждениях

В Общественной наблюдательной комиссии подтвердили информацию о сотнях жалоб на насилие в саратовских исправительных учреждениях.

В исправительной колонии №13, которая находится в городе-спутнике Саратова, около 200 человек пожаловались на насилие и на условия в учреждении. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель саратовской Общественной наблюдательной комиссии Денис Соболев. Он не стал приводить какие-то факты, озвученные заключенными, ограничившись общей характеристикой заявлений.

При этом, по его словам, еще несколько жалоб касались саратовской тюремной больницы. Проект Gulagu.net ранее публиковал видеозаписи систематических избиений и изнасилований в специализированном медучреждении. В Саратовской области было возбуждено пять уголовных дел. Официально обвинение пока никому не предъявлено.

Правозащитники уверяют, что количество людей, сообщивших о пытках в саратовских колониях, составляет не менее 500 человек.

После случившегося в Общественной наблюдательной комиссии пообещали запустить горячую линию для жалоб на пытки в местах лишения свободы. При этом все заявления будут рассматривать не в регионах, а в Москве.