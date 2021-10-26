Арбитражный суд рассмотрит иск Алексея Навального к поисковику Яндекс

Жалоба связана с ограничениями на выдачу материалов о проекте «Умное голосование».

Ссылка на сайт с рекомендованными соратниками Навального кандидатами в Госдуму пропала из поисковой выдачи Яндекса за неделю до выборов. Как заявили представители IT-гиганта, сайт «Умного голосования» оказался в списке запрещенных властями страниц.

Сейчас при поиске по словам «Умное голосование» Яндекс выдает ссылки на Википедию и статьи в новостных изданиях. Отдельно указано, что некоторые страницы не отображаются в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы. Туда обратилась компания «Вулинтертрейд», которой, как оказалось, с недавних пор принадлежат права на товарный знак «Умное голосование».

Фирма, специализирующаяся на заготовке и переработке овечьей шерсти, попросила ввести запрет на выдачу ассоциирующегося с выборами словосочетания. Навальный через своих юристов добивается в Девятом арбитражном суде отмены ограничительной меры.

Роскомнадзор блокирует сайт «Умного голосования» как ресурс, который используют признанные экстремистскими проекты Навального.