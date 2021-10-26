Он умер в больнице в возрасте 88 лет. Ро Дэ У победил на президентских выборах в 1987 году. Будучи президентом, он также добился принятия Южной Кореи в ООН и подписал соглашение о ненападении с Северной Кореей.
В Южной Корее скончался бывший президент Ро Дэ У, который в свое время установил дипотношения с Советским Союзом
Он умер в больнице в возрасте 88 лет. Ро Дэ У победил на президентских выборах в 1987 году. Будучи президентом, он также добился принятия Южной Кореи в ООН и подписал соглашение о ненападении с Северной Кореей.