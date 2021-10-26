Глава Facebook Марк Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать его компанию

По его словам, добросовестная критика помогает стать лучше, но то, что происходит сейчас, это искаженная картина.

Американская пресса опубликовала внутренние документы Facebook, которые, по ее мнению, могут свидетельствовать о распространении соцсетью дезинформации.

Досье на Фейсбук накануне опубликовали 17 медиа организаций, включая CNN, Fox New и WSJ — массив документов журналисты получили от бывшей сотрудницы Фейсбука Фрэнсис Хауген, которая ранее дала публичные показаний в Конгрессе США и британском парламенте и рассказала о том, что творится внутри компании. Досье проливает свет на то, как Фейсбук оказался не готов к тому, как движение конспирологов, атаковавших впоследствии Капитолий 6 января, использовало в своих целях платформу для распространения дезинформации о якобы украденных у Дональда Трампа выборах — Фейсбук начал предпринимать меры только после насильственного захвата Капитолия. Фейсбук знал, что соцсеть использовали для разжигания насилия в Эфиопии и мало что сделал, чтобы это остановить. Фейсбук знал с 2018 года о том, что платформа используется для торговли людьми — ситуация зашла так далеко, что в 2019-м компания Эппл пригрозила лишить Facebook и Instagram доступа к магазину приложений App Store. На сегодняшний проблема с торговлей людьми в Фейсбуке и Инстаграмм до сих пор не решена. И наконец, системы безопасности Фейсбука не применяются аналогично в неанглоязычных странах — платформа не инвестирует достаточно ни в ресурсы, ни в штат в таких странах (платформа работает на 50-ти языках).

Американские СМИ делают вывод, что руководство Facebook часто принимает решения, исходя из желания обеспечить доминирование компании на рынке.