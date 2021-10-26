КС в Петербурге решит, положена ли компенсация морального вреда пострадавшим от имущественных преступлений

Конституционный суд в Петербурге решит, положена ли компенсация морального вреда пострадавшим от имущественных преступлений. Проверка идет по просьбе жителя Краснодарского края, у которого санитар вымогал взятку за возможность забрать тело умершей матери.

Заявитель уверен, что каждый, кто становится жертвой имущественного преступления – будь то грабеж, мошенничество или вымогательство – всегда испытывает моральные страдания. Однако закон написан так, что позволяет трактовать его не в пользу потерпевших. Именно такая практика, как считают участники публичных слушаний, и сложилась в судопроизводстве. Сам заявитель – гражданин Краснодарского края, инвалид второй группы. Несколько лет назад он заплатил 6 тысяч рублей сотруднику морга, чтобы забрать тело матери. Позже выяснилось, что его обманули. Краснодарский суд обязал виновного вернуть деньги и заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, тогда как потерпевший потребовал 1 миллион в качестве компенсации морального вреда. Мужчина утверждает, что два года следствия сказались на его здоровье: из-за этого ему пришлось сделать операцию на сердце.

Норма о компенсации морального вреда существует в российском законодательстве более четверти века, за это время она ни разу не реформировалась.