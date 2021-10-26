Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме Набережных Челнов возросло до пяти

48-летняя жительница самостоятельно обратилась за медицинской помощью, рассказали в местном Министерстве здравоохранения. По результатам обследования специалисты приняли решение отправить ее на амбулаторное лечение. Таким образом на данный момент еще двое пострадавших по-прежнему остаются в реанимации в тяжелом состоянии, подростка перевели в Камский медицинский центр, еще один человек скончался в больнице.



Взрыв в пятиэтажке Набережных Челнов произошел минувшим вечером. В результате разрушены четыре квартиры на последних этажах. Как пишет местное интернет-издание KazanFirst, на месте все еще идет разбор завалов, жильцы трех ближайших подъездов временно размещены в гостинице и у родственников, остальным же разрешили вернуться домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В последнее время все чаще стали появляться сообщения о взрыве бытового газа в домах. В связи с эти в Совете Федераций заявили о намерении рассмотреть инициативы о повышении безопасности бытового газового оборудования.