На саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии решили не приглашать руководство Мьянмы

С момента прошлой встречи, на которой присутствовало военное руководство страны, обстановка в Мьянме так и не стабилизировалась, отмечается в сообщении МИДа Брунея, который в этом году является представителем АСЕАН. Соответствующее решение подержали не все страны-участники.

Вместе с тем на саммит был приглашен неполитический представитель Мьянмы, кто именно им стал не известно, однако таким образом Ассоциация демонстрирует свою нейтральность к внутриполитическому конфликту.

В самой Мьянме военное руководство страны на прошлой неделе сообщило, что намерено отпустить из тюрем более 5,5 тысяч участников антивоенных протестов. По словам лидера правительства Мин Аун Хлайна, это будет сделано «по гуманитарным соображениям». Хлайн также призвал участников АСЕАН принять во внимание попытки страны установить мир.

Как ожидается, во время саммита АСЕАН в Мьянме состоится суд в отношении бывшего госсоветника руководства страны Аун Су Чжи.