Японская принцесса Мако и ее однокурсник сегодня официально оформили брак

Впрочем, самих новобрачных на церемонии не было — все необходимые документы в муниципалитет одного из районов Токио принес представитель Управления императорским двором. Как ожидается, сегодня молодожены встретятся с прессой.

Дочь наследника японского престола переедет в Нью-Йорк, поскольку там работает ее муж.

