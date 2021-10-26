Министры энергетики Евросоюза обсудят пути выхода из топливного кризиса

Дискуссия глав профильных министерств состоится через несколько дней после саммита ЕС, где странам так и не удалось достичь единого подхода к преодолению непростых обстоятельств, вызванных, в том числе скачком цен на газ. Лидеры стран северной Европы призывают переждать кризис. Они уже снизили налоги и ввели субсидии, чтобы смягчить последствия. Испания и ряд других государств требуют солидарных действий и в частности предлагают организовать совместной закупки газа.

Еврокомиссия ранее назвала несколько причин роста цен на энергоносители. Первая из них – увеличение глобального спроса на топлива на фоне выхода из пандемии. Еще один фактор – аномальная жара летом и холода, что вызвало рост потребления заметное сокращение запасов газа в хранилищах.

Единственным долгосрочным решением кризиса Брюссель считает переход к возобновляемым источникам энергии. Краткосрочные меры включают поддержку населения и других потребителей на фоне поднявшихся цен.