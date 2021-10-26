Наследный саудовской принц мог обсуждать возможность убийства короля при помощи отправленного кольца из России

Такое заявление сделал бывший сотрудник разведки Саудовской Аравии.

Саад Альджабри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что в 2014 году принц Муххамед бин Салман рассказывал своему двоюродного брату, который в тот момент был министром внутренних дел, что мог бы освободить трон для своего отца. Для этого он хотел купить в России некий перстень с ядом. По словам Альджабри, Салман мог пожать руку главе государства и тот бы скончался. При этом бывший разведчик не исключил, что принц мог просто хвастаться перед родственником. Альджабри также известно, где хранятся две копии видеозаписей этого разговора.

В свою очередь представители посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне сообщили журналистам CBS, что Саад Альджабри — дискредитировавший себя государственный чиновник. И это уже не первое его скандально заявление. По словам дипломатов, так разведчик пытается отвлечь внимание от собственных крупных финансовых преступлений. В Канаде, где сейчас живёт бывший разведчик, суд по иску Саудовской Аравии заморозил его активы, сославшись на неопровержимость доказательств.

Хвастался принц или нет, но через год король Абдалла действительно умер. Правда ему и было 90 лет. Мухаммеда бин Салмана, беглый разведчик в интервью охарактеризовал как «психопатом и убийцей с бесконечными ресурсами, который представляет угрозу для своего народа, американцев и всей планеты». Журналисты и политики за пределами страны также обвиняли этого принца в резонансном убийстве видного саудовского диссидента Джамаля Хашогги, расчлененного в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018-м.