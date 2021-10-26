Власти ряда российских регионов вводят ограничения раньше установленных президентом сроков

В Чувашии на себе их почувствуют жители 9 муниципалитетов, где ситуация с распространением КОВИД-19 особенно тревожна. Сообщается, что в распоряжении медиков осталось всего лишь 4 с половиной процента свободных коек. Еще 100 могут развернуть в ближайшее время. В Тульской области оставаться дома придется людям старше 60 лет и беременным женщинам. В Туве до 7 ноября закрыли торговые центры, кафе, спортивные залы и другие места массового скопления людей.

В столице республики Кызыле с 30 октября не будет работать городской транспорт. Нерабочие дни объявлены руководством Северной Осетии. Школьники перешли на дистант, а в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы, для детей, чьи родители будут продолжать работу.

Накануне в России зафиксировали почти 38 тысяч новых случаев КОВИД-19. Тем самым в очередной раз был обновлен суточный максимум.