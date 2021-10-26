На Соломоновых островах взорвалась американская бомба времен Второй мировой, два человека погибли, пишет местная газета «Соломон Таймс». По ее данным, трагедия произошла в понедельник вечером в одном из восточных районов столицы страны Хониары, где семья из четырех человек собралась у костра во дворе своего дома. При взрыве бомбы, оказавшейся на месте костра под землей, один мужчина погиб на месте, второй – позже в больнице, еще два человека госпитализированы в критическом состоянии.
Соломоновы острова – один из самых удаленных от цивилизации архипелагов в Меланезии, но в 1942-м здесь был тихоокеанский театр военных действий между США и Японией.
На Соломоновых островах взорвалась американская бомба времен Второй мировой, два человека погибли
На Соломоновых островах взорвалась американская бомба времен Второй мировой, два человека погибли, пишет местная газета «Соломон Таймс». По ее данным, трагедия произошла в понедельник вечером в одном из восточных районов столицы страны Хониары, где семья из четырех человек собралась у костра во дворе своего дома. При взрыве бомбы, оказавшейся на месте костра под землей, один мужчина погиб на месте, второй – позже в больнице, еще два человека госпитализированы в критическом состоянии.