На Соломоновых островах взорвалась американская бомба времен Второй мировой, два человека погибли, пишет местная газета «Соломон Таймс». По ее данным, трагедия произошла в понедельник вечером в одном из восточных районов столицы страны Хониары, где семья из четырех человек собралась у костра во дворе своего дома. При взрыве бомбы, оказавшейся на месте костра под землей, один мужчина погиб на месте, второй – позже в больнице, еще два человека госпитализированы в критическом состоянии.

Соломоновы острова – один из самых удаленных от цивилизации архипелагов в Меланезии, но в 1942-м здесь был тихоокеанский театр военных действий между США и Японией.