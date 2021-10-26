Тренерский штаб российской футбольной сборной опубликовал расширенный состав на ноябрьские отборочные матчи к ЧМ

Тренерский штаб российской футбольной сборной опубликовал расширенный состав на ноябрьские отборочные матчи к чемпионату мира в Катаре. Против Кипра и Хорватии команда будет вновь играть без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который при предшественнике тренера Валерия Карпина Станиславе Черчесове был капитаном сборной.