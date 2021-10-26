Тренерский штаб российской футбольной сборной опубликовал расширенный состав на ноябрьские отборочные матчи к ЧМ

Тренерский штаб российской футбольной сборной опубликовал расширенный состав на ноябрьские отборочные матчи к чемпионату мира в Катаре. Против Кипра и Хорватии команда будет вновь играть без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который при предшественнике тренера Валерия Карпина Станиславе Черчесове был капитаном сборной.
2021-10-26T07:34:11+03:00
2021-10-26T07:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 26 октября 2021
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