Система автоматического выявления драк и ДТП по камерам видеонаблюдения может появиться в России уже в следующем году, с каких городов начнется внедрение пока не ясно. Об этом рассказал агентству ТАСС директор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков. По его словам, сейчас систему уже тестируют, ожидается, что погрешность не будет превышать 20%. В случае распознавания хулиганов или аварий искусственный интеллект будет сам сообщать куда следует.