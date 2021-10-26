Система автоматического выявления драк и ДТП по камерам видеонаблюдения может появиться в России уже в следующем году, с каких городов начнется внедрение пока не ясно. Об этом рассказал агентству ТАСС директор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков. По его словам, сейчас систему уже тестируют, ожидается, что погрешность не будет превышать 20%. В случае распознавания хулиганов или аварий искусственный интеллект будет сам сообщать куда следует.
2021-10-26T07:33:30+03:00
2021-10-26T07:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 26 октября 2021
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