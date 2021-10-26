В Сенате Бразилии призвали возложить ответственность за высокую смертность от коронавируса на президента страны

Сегодня депутаты планируют проголосовать по этому вопросу.

В Верхней палате парламента подготовили специальный доклад. В его тексте содержатся около 70 пунктов. Авторы документа настаивают, что более половины смертей в Бразилии произошли по вине президента Жаира Болсонару. В список обвиняемых также попали некоторые федеральные депутаты, руководство минздрава и бизнесмены. Парламентарии говорят, что глава государства с самого начала пандемии продвигает методы лечения, которые не эффективны, а также всячески борется против вакцинации. Первоначально в докладе также содержался призыв обвинить Болсонару в преступлениях, связанных с умышленным убийством коренных народов, однако позже от этой идеи отказались. Если инициативу депутатов одобрят, то документ будет направлен в Генеральную прокуратуру. Однако там, как пишет местная пресса, вряд ли возбудят уголовное дело, так как генпрокурор, по убеждению журналистов, является ставленником президента.

Бразилия входит в тройку мировых антилидеров по смертности населения от коронавируса. С начала пандемии там скончались более 600 тысяч человек.