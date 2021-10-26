В Шотландии в первые выходные работы системы ковид-пропусков в развлекательные заведения случился коллапс, пишет сайт корпорации Би-би-си. Ночные клубы Эдинбурга были вынуждены сотнями разворачивать на входе посетителей без цифровых кодов доступа, что иногда приводило к конфликтам.

В шотландском правительстве, тем не менее, по-прежнему уверены, что меры адекватны угрозе. И напоминают, что о вступлении в силу новых правил предупреждали за 2 недели.