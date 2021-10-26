The Bell: У арестованной по делу о хищениях Марины Раковой был конфликт с издательством «Просвещение»

У арестованной по делу о хищениях экс-замминистра просвещения Марины Раковой был конфликт с крупнейшим в стране производителем учебников, издательством «Просвещение», выяснило издание The Bell.

По его данным, Ракова выступала против поставщиков, которых продвигало издательство для ее проектов в ведомстве. «Просвещение» хотело стать монопольным поставщиком для технопарков, которые запускали под руководством чиновницы.

Раковой грозит до 10 лет. В основу обвинения по ее делу легла экспертиза ее бывшей начальницы, тогда министра просвещения Ольги Васильевой. По тому же делу под домашний арест отправлен ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев.