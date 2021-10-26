Во Владивостоке загорелся крытый Некрасовский рынок, сообщает региональное управление МЧС. Огонь охватил площадь порядка 700 кв м, рухнула кровля, однако вскоре возгорание локализовали. Всех людей оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Причины устанавливаются.