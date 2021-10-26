Патриарх Константинопольский Варфоломей встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Блинкеном и президентом Байденом

Патриарх Константинопольский Варфоломей встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Джо Байденом, сообщает пресс-пул Белого дома. Иерарх обсуждал с политиками в основном борьбу с пандемией коронавируса.

81-летний Варфоломей прилетел в Штаты три дня назад и сразу был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии выяснилось, что это было лишь переутомление от длинного перелета.