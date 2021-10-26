В Германии сегодня пройдет учредительное заседание новоизбранного бундестага

Одновременно с этим формально закончатся полномочия прежнего правительства ФРГ.

По конституции ФРГ, первое заседание парламента очередного избирательного периода автоматически ведет к потере легитимации прежнего канцлера и кабинета министров. При полной перемене партийного состава правительства оно обычно приводится к присяге через два-три месяца после выборов в бундестаг.

Лидеры трех партий будущей правительственной коалиции исходят из того, что переговоры по программе на новый избирательный срок закончатся не ранее 6 декабря. Однако опасаться, что Германия останется без исполнительной власти, не стоит.

На промежуточный период основным законом предусмотрено временное продление полномочий прежнего главы правительства и кабинета министров. Формально президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер должен согласно конституции попросить канцлера Ангелу Меркель исполнять функцию управляющего делами. По закону, на своем посту временно останутся и заместители министров. Правительство ФРГ уже также разработало решение о временном продлении срока прежних уполномоченных правительства в бундестаге.

Пресс-секретарь Ангелы Меркель заявил накануне, что день приглашения канцлера на прием президента ФРГ пока не известен.

