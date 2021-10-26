Семерых российских туристов задержали в Турции по подозрению в поджоге леса на Ликийской тропе

Семерых российских туристов задержали в Турции по подозрению в поджоге леса на всемирно известном прогулочном маршруте — Ликийской тропе.

Мать одного из задержанных, Ирина Вдовина, сказала, что вынуждена узнавать о сыне из СМИ.

Вдовина добавила, что ни с консулом, ни с кем из официальных лиц не было ни одного контакта, хотя она пыталась с ними связаться, но ответа не получила.

