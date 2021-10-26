Z Архив новостей новости
5 1 6 91
06:07, 26 октября 2021

В Набережных Челнах скончалась девушка, госпитализированная при взрыве газа в многоэтажном жилом доме

Остальные пострадавшие – двое детей и семидесятилетний мужчина – тоже в тяжелом состоянии, у них множественные переломы и обширные ожоги. Взрывом разрушило 6 квартир на двух последних этажах.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что жителям пострадавшего от взрыва газа жилого дома, будет оказана соответствующая помощь.

Прокуратура начнёт проверку по факту взыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора города Айдар Галиев.

По предварительной информации, пострадавших под завалами не осталось.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отрицательный отбор Технология «умного голосования» всегда была глубоко порочной и политически безнравственной, ориентированной на то, чтобы создать иллюзию успеха с помощью реально «перспективных и ресурсных» кандидатов…

5 163 6 24569 19.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Роль Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна Мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике «холодной войны»...

5 105 6 8008 21.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Из жизни жертв насекомых» Согласно исследованию, до исступления американских дипломатов доводили anurogryllus celerinictus. И это не позывные ЧВК «Вагнер». Так на латыни называются короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков…

5 91 6 8076 25.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Россия ничего не боится Но Россия действительно опасается, что любое дальнейшее расширение альянса, как это происходило и до сих пор, будет продолжать разделять Европу, перенося пришедшую на смену Берлинской «брюссельскую стену» все дальше и дальше на Восток…

5 81 6 7524 22.10
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Национальная принадлежность Он был любим, потому что был своим – больше, чем те свои, которые его честили за «антисоветчину» и инородство…

5 129 6 12952 24.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Полиция ФРГ нашла крайнего Причём, никого не интересует, что прибывают в ЕС не белорусы (если не считать Светлану Тихановскую, конечно, и ее окружение), а арабы из кризисных регионов Ближнего Востока и Северной Африки…

5 99 6 10583 22.10
Блоги

Алексей Навальный политик

Величайшее политическое напутствие Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания…

5 270 6 93851 19.10
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Руководитель города Томска Саул Куравский подозревается в причастности к массовым убийствам 1937-1938 годов Писал доносы в НКВД на собственных подчиненных…

5 112 6 12320 23.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма…

5 172 6 27577 24.10
Блоги

+ Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Видео и полная стенограмма

5 108 6 18801 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

Олег Дерипаска: Не перестаю удивляться тупости части американского истеблишмента В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается…

5 263 6 46592 20.10
Голосование
По вашему, локдаун — это…?
5 28 6 5346 20.10
Блоги

+ В Москве из-за сильного ветра повреждён один из зубцов кремлёвской стены 00:16 В Москве из-за сильного ветра повреждён один из зубцов кремлёвской стены Корреспондент «Эха Москвы» написал, что когда он пытался сфотографировать место инцидента, некий сотрудник в штатском потребовал у него удалить эти фотографии…

5 201 6 39862 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. О домашнем режиме для пожилых, удаленной работе и других решениях Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует…

5 93 6 53741 19.10
Блоги

Наталья Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире О назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября…

5 80 6 19147 20.10
Блоги

Митрополит Тихон: Переставая быть государственником, русский человек становится разрушителем Начальник, ищущий любви и почтения своих подчиненных, — это самое ничтожное и самое глупое, наверное, существо на свете и самое несчастное…

5 46 6 11717 25.10

Популярное за неделю

Новости

Директор центра Гамалеи уверен, что большинство, кто говорит, что привился и заболел, на самом деле купили сертификат Александр Гинцбург сказал агентству ТАСС, что проверить, вакцинировался ли человек препаратом «Спутник V» или нет, можно с помощью специального анализа

5 36 6 197046
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Знакомая песня: одинокая Россия желает познакомиться. Неужели кто-то в мире поверит в этот брачный крик голодного вампира?..

5 32 6 86258 20.10
#слушать 52:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
По вашему, локдаун — это…?
5 28 6 5340 20.10
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

За что же мы кололись, за что ж мы прививались? Ведь только идиоты теперь откликнутся на призыв властей вакцинироваться…

5 111 6 436368 22.10
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

+ И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются 01:11 И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются Они ни черта не понимают, что происходит и городят про заразных «иммунных» и «стерильных с ПЦРами»...

5 278 6 420760 19.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9304280
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5064238

Сегодня в эфире