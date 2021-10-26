В Набережных Челнах скончалась девушка, госпитализированная при взрыве газа в многоэтажном жилом доме

Остальные пострадавшие – двое детей и семидесятилетний мужчина – тоже в тяжелом состоянии, у них множественные переломы и обширные ожоги. Взрывом разрушило 6 квартир на двух последних этажах.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сказал, что жителям пострадавшего от взрыва газа жилого дома, будет оказана соответствующая помощь.

Прокуратура начнёт проверку по факту взыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора города Айдар Галиев.

По предварительной информации, пострадавших под завалами не осталось.