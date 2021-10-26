AP: Социальная сеть Facebook массово блокирует пользователей в Индии, Сирии и Палестине за обыденные слова

О том, что в фейсбуке испытывают острую нехватку модераторов со знанием арабского, пишет агентство AP.

Также у социальной сети до сих пор нет списка запрещенных ругательств на дари и пушту — языках, которыми владеет большинство жителей Афганистана. Ни правила Facebook, ни меню, из которого можно пожаловаться на нарушение правил, не переведены на языки этой страны.

Вчера газета Wall Street Journal рассказала об утечке внутренних данных соцсети, согласно которым сами ее сотрудники жалуются на полную несостоятельность ИИ в борьбе с разжигающим рознь и пропагандирующим жестокость контентом.