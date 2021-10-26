Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда

Речь идет о 31-летнем IT-специалисте Леониде Лабошине, он скончался от ножевых ранений еще 17-го октября, но обнародовали эту информацию только сейчас. Нападавший задержан, это местный житель. Его мотивы не уточняются.

По словам родственников, выпускник СПбГУ Лабошин работал в Оксфордском университете над проектом по ранней диагностике рака.