Движение «Ветераны России» пожалуется в СК на рэпера Моргенштерна за его высказывания о Дне победы

Речь идет о высказываниях в интервью Ксении Собчак. В нем Моргенштерн выразил недоумение по поводу того, зачем отмечать событие 76-летней давности, ежегодно тратя на это миллионы рублей. По мнению музыканта, возможно, это делают от отсутствия более близких по времени поводов для гордости.

По мнению председателя движения Ильдара Резяпова, здесь речь может идти «об оскорблении исторической памяти».

Моргенштерн в июне был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков, которую суд усмотрел в двух его клипах, а третий сейчас проверяют на оскорбление чувств верующих.