The Bell: У арестованной по делу о хищениях Марины Раковой был конфликт с издательством «Просвещение»

Это выяснило издание The Bell. По его данным, экс-замминистра просвещения Ракова выступала против поставщиков, которых продвигало издательство для ее проектов в ведомстве. «Просвещение» хотело стать монопольным поставщиком для технопарков, которые запускали под руководством чиновницы.

Раковой грозит до 10 лет. В основу обвинения по ее делу легла экспертиза ее бывшей начальницы, тогда министра просвещения Ольги Васильевой. По тому же делу под домашний арест отправлен ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев.