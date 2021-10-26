Молдавия впервые закупит газ не у России на фоне конфликта с «Газпромом»

О том, что это первые в молдавской истории закупки у альтернативных поставщиков, объявили в кабмине самой республики. Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG. Цена не разглашается, оговаривают лишь, что тариф для потребителей не изменится.

В то же время пока это именно что пробная закупка: годовая потребность страны в этом топливе, для сравнения, 3 млрд кубометров. Так что первая партия призвана лишь уравновесить низкое давление в сетях республики и оценить саму возможность технически прокачивать газ не с востока на запад, а в обратном направлении.