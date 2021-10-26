Власти Катара высадят миллион деревьев к чемпионату мира по футболу

И еще 10 млн – до 2030-го года в рамках предложенной Саудовской Аравией инициативы «Зеленый Ближний Восток». Об этом объявили в министерстве энергетики эмирата. В общей сложности проект предполагает высадку 40 млрд деревьев в регионе.

Футбольное первенство намечено на ноябрь следующего года.