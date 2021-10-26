В Египте отменили режим ЧП, действовавший с 2017-го

Об этом объявил президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Ввели режим после взрывов в храмах, которые унесли жизни почти полусотни человек.

Тем временем в Ассоциации туроператоров России говорят о рекордном спросе на туры в Египет в период ноябрьских праздников и нерабочих дней. С конца октября египетским отельерам как раз разрешили заполнять отели на 100%, а не на 70, как раньше, из-за ковида.