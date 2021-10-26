Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган передумал высылать послов десяти западных стран

В том числе речь идет о США, Германии и Франции. Решение о высылке было принято после того, как те призвали освободить известного в стране мецената Османа Кавалу. Эрдоган расценил их последующее заявление о своей приверженности невмешательству во внутренние турецкие дела как шаг назад и достаточный компромисс.

Кавала занимался поддержкой культурные проектов нацменьшинств и поддерживал такие инициативы, как, например, мирный диалог с армянами и курдами. Его сначала арестовали по обвинению в причастности к беспорядкам в Стамбуле в 2013-м, оправдали, но тут же завели новое дело – теперь уже об участии в попытке госпереворота в 2016-м.