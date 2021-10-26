Болельщикам «Спартака», задержанным после игры против «Зенита» в Петербурге, на год запретили посещать матчи

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Также всем пятерым выписаны штрафы от 10 до 12 тысяч рублей. Всех признали виновными в том, что они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкались и нецензурно оскорбляли других зрителей. При этом за медицинской помощью, по данным полиции, никто после игры не обращался.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» закончился для последнего рекордным поражением – 7:1.