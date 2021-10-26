Минздрав утвердил новую единую форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Макет документа выложили на официальный портал правовой информации. Получить его с 8 ноября сможет каждый в течение трех дней с момента вакцинацией – там будет указаны время укола, препарат, персональные и медицинские данные привитого и QR-код.

В электронном виде документ будет формироваться сразу на двух языках – русском и английском, а в бумажном получить его можно будет через МФЦ.